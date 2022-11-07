В школе Новосибирска избили 12-летнего подростка с эпилепсией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В школе Новосибирска № 218 избили 12-летнего мальчика с диагнозом «эпилепсия» в первый день после каникул, сообщает NGS.ru. Мать пострадавшего предположила, что на ее сына напал одноклассник. При этом она исключила, что ее сын мог спровоцировать драку.

Учительница сказала, что он подрался. Но он не мог подраться. Тогда учительница добавила, что его избили. Я подъехала, на первом этаже сидит ребенок с учительницей и психологом. Я спросила, осмотрели ли моего ребенка. Мне сказали, что да. Он мне говорит, что нет, — пояснила мать пострадавшего.

У мальчика ссадины на грудной клетке, а также повреждены ухо и шея. Официального документа с осмотра нет, поскольку, как заявила женщина, подросток только направился на скорой в больницу.

Издание также связалось с матерью предполагаемого обидчика. Та заявила, что не знает, кто начал драку, и что мать пострадавшего не идет с ней на контакт. В связи с этим она отказалась делать какие-либо выводы и искать виновника конфликта.

Я ей звоню — она трубку скидывает. Пишу СМС — она не отвечает. Я сейчас свою правду говорить вам не буду. Мы еще не разобрались, кто прав, кто виноват, — заявила женщина.

Директор школы Ирина Трунова пообещала разобраться в ситуации и предоставить всю информацию в департамент образования мэрии. В пресс-службе МВД по Новосибирской области рассказали, что сообщение было зарегистрировано, сотрудники полиции начали проверку.

Ранее в Нижнем Новгороде женщина в униформе продавщицы мороженого избила мальчика с особенностями развития. Инцидент произошел возле поющих фонтанов. На видео, которое сняла мать мальчика, видно, как продавщица, удерживая ребенка локтем, бьет его по голове. После того как мать потребовала от нее объясниться, женщина начала хамить и посоветовала держать ей своего ребенка в ванной.