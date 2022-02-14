В Новосибирской области утвердили программу антикоррупционного просвещения

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил программу «Антикоррупционное просвещение в Новосибирской области на 2022-2024 годы». Власти региона таким образом планируют повысить уровень правосознания и правовую грамотность местного населения, пишет infox.ru.

В региональной программе, рассчитанной на ближайшие три года, четко прописаны отдельные мероприятия, которые призваны повысить уровень антикоррупционного просвещения, в том числе уровень правосознания и правовую грамотность. Таким образом увеличиваются возможности для противодействия коррупции населения, государственных гражданских служащих и работников госучреждений, — сообщает издание.

Жителей Новосибирской области проинформируют о требованиях антикоррупционного законодательства и о возможном наказании за их нарушение. Госслужащим и сотрудникам предоставят методические, информационные и разъяснительные материалы на соответствующую тему. Помимо этого, будут проведены мероприятия в различных форматах, посвящённые теме противодействия коррупции.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что расследование блогеров или СМИ о коррупции может стать поводом для возбуждения уголовного дела на основании их работы. Он сам готов помочь в расследовании, если получит официальное обращение.