Уборщица банка обманула вкладчиков на 18 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина по имени Ольга, которая работала уборщицей в банке Новосибирской области, предлагала родственникам вложить деньги под 50% выручки ежемесячно. Таким образом мошеннице удалось похитить 18 млн рублей, пишет «КП-Новосибирск».

Сказала, что ее свекровь в банке занимает не последнюю должность. Типа для своих, работников банка, есть некий вклад под повышенный процент, а именно под 50% в месяц! Наталья — моя кума, я и подумать не могла, что она меня обманет. На пробу дала ей 7 тысяч. Через месяц она вернула мне 15. Я и поверила, что это все работает, — рассказала родственница Ольги Наталья Добричева.

После успешной операции девушка решила доверить Ольге суммарно 5 млн рублей, отложенных от дохода с бизнеса. Злоумышленница находила отговорки, чтобы не возвращать деньги, и даже заявила о намерении судиться с банком из-за несуществующего вклада. В итоге мошенницу приговорили к шести годам колонии строгого режима, однако 18 млн рублей, которые та украла у родственников и знакомых, Ольга так и не вернула.

Ранее в Москве женщина-кассир похитила у мужчины в обмeннике 40 млн рублей. 27-летняя женщина вместо того, чтобы пересчитать деньги, вылезла в окно, сeла в Kia Rio и скрылась в неизвестном направлении. Сейчас ее разыскивает полиция.