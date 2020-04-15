В Новосибирской области сообщили о новых случаях заболевания COVID-19

https://static.news.ru/photo/41323a96-8158-11ea-8af4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Ещё десять человек заразились коронавирусной инфекцией в Новосибирской области. Таким образом, общее число подтверждённых случаев достигло 86. Об этом сообщил оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Согласно данным оперативного штаба на 10:00 (06:00 мск) 18 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 10 человек, инфицированных коронавирусом. В том числе один ребёнок, — передаёт штаб.

При этом региональные власти рассказали, что двое заболевших выезжали из Новосибирской области в Москву и Санкт-Петербург. Четверо пациентов контактировали с заражёнными, а ещё четверо никуда не выезжали и не общались с заболевшими.

К 18 апреля число заболевших в регионе достигло 86. 16 пациентам удалось выздороветь, 2 не смогли справиться с вирусом.

COVID-19 к настоящему моменту зафиксирован в Новосибирске, Бердске, Кольцово, в Новосибирском, Убинском и Карасукском районах, — отмечает штаб.

Кроме того, в детской больнице № 3 сейчас находятся 28 детей, у которых подозревают коронавирус. Из них у одного маленького пациента диагноз подтверждён. В инфекционной больнице № 1 Новосибирска на утро субботы госпитализированы 140 человек с подозрением на COVID-19, при этом среди них есть и пациенты с подтверждённым диагнозом.

К этому дню в мире коронавирусом заразились более 2,2 млн человек. Жертвами болезни стали свыше 154 тыс. человек. В России на 18 апреля 36 793 подтверждённых случая COVID-19. За последние сутки заболели ещё 4785 жителей страны. 3057 пациентов выздоровели и выписались из стационаров. 313 заболевшим победить коронавирус не удалось. В Москве, где наибольшее число заразившихся, случаев коронавирусной инфекции сейчас 20 754. 1679 выздоровели, 148 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству сформировать достаточное количество коек для оказания помощи больным коронавирусом. Это поручение предписано выполнить до 22 апреля с учётом прогнозов по возможному числу заражённых.