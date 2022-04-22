В Новосибирской области рассказали, каким должен быть мэр

Зампредседателя Законодательного собрания Новосибирского области Андрей Панфёров заявил, что мэр должен быть похожим на директора ЖЭКа. По его мнению, хороший градоначальник должен носить «фартук до земли» и резиновые сапоги, передаёт Сиб.фм.

Мэр — это, прежде всего, завхоз, это хозяйственник, директор ЖЭКа. В одной руке у него лопата, в другой метла. У него фартук до земли, резиновые сапоги, — перечислил Панфёров.

По его мнению, состояние города — это лицо мэрии. Депутат подчеркнул, что никакая критика местных жителей или региональных властей не должна восприниматься градоначальником как политическая борьба.

Это должно восприниматься как просьбы и требования жильцов квартиры под названием Новосибирск, — резюмировал Панфёров.

Ранее Панфёров призвал ужесточить правила пользования электросамокатами. По его мнению, мэр Новосибирска Анатолий Локоть должен был обговорить все правила, прежде чем пускать сервисы проката самокатов в город.