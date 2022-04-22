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В Новосибирской области рассказали, каким должен быть мэр

12:15, 22 апреля 2022
В Новосибирской области рассказали, каким должен быть мэр Фото: pixabay.com
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Зампредседателя Законодательного собрания Новосибирского области Андрей Панфёров заявил, что мэр должен быть похожим на директора ЖЭКа. По его мнению, хороший градоначальник должен носить «фартук до земли» и резиновые сапоги, передаёт Сиб.фм.

Мэр — это, прежде всего, завхоз, это хозяйственник, директор ЖЭКа. В одной руке у него лопата, в другой метла. У него фартук до земли, резиновые сапоги, — перечислил Панфёров.

По его мнению, состояние города — это лицо мэрии. Депутат подчеркнул, что никакая критика местных жителей или региональных властей не должна восприниматься градоначальником как политическая борьба.

Это должно восприниматься как просьбы и требования жильцов квартиры под названием Новосибирск, — резюмировал Панфёров.

Ранее Панфёров призвал ужесточить правила пользования электросамокатами. По его мнению, мэр Новосибирска Анатолий Локоть должен был обговорить все правила, прежде чем пускать сервисы проката самокатов в город.

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