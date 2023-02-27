Микроавтобус с пассажирами попал в смертельное ДТП под Новосибирском

Фото: t.me/gibddnso

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с рейсовым микроавтобусом, который столкнулся с выехавшим на встречную полосу легковым автомобилем, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на ГУ МВД по региону. В результате происшествия погибла одна пассажирка, водители обеих машин получили травмы. Правоохранители проводят проверку.

Авария произошла утром 27 февраля на трассе К-19Р. Водитель Honda Accord, который двигался по направлению из Новосибирска, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Луидор», в котором находилось семь пассажиров.

Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Honda Accord, двигаясь по автодороге К-19Р со стороны города Новосибирска в сторону города Ленинск-Кузнецкий, на 89-м км автодороги выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом «Луидор», следовавшим по маршруту Кемерово — город Обь, — уточнили в ГУ МВД Новосибирской области.

Ранее в Колыванском районе Новосибирской области в результате столкновения грузовика с кроссовером погибли два человека. В ДТП также пострадали два человека — водитель фуры и один из пассажиров внедорожника.