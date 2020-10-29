В Новосибирской области продлили масочный режим до 31 декабря

https://static.news.ru/photo/1f93c668-19cc-11eb-a3e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мэрия Новосибирска/vk.com

Региональные власти продлили действие режима повышенной готовности, который был введён из-за увеличения числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Во время действия режима повышенной готовности строгий масочный режим обязателен. При этом практически все сферы бизнеса и экономики вернулись к работе. Закрыты только детские развлекательные центры, а рестораны, бары и клубы заканчивают работу в полночь и открываются в 8 часов утра. Театры и кинотеатры обязаны ограничить доступ посетителей в залы, но заполняемость не должна превышать 50%.

При этом новых ограничений руководство региона решило не вводить. Действие масочного режима продлили до 31 декабря 2020 года. Кроме того, до этой даты на территории области запрещено проводить массовые мероприятия, пишет МК-Новосибирск.

29 октября на территории России зафиксирован рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. За прошедшие 24 часа врачи выявили 17 717 заболевших COVID-19.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 26 октября. Тогда за сутки выявили 17 347 заболевших. В общей сложности в стране за время пандемии COVID-19 заразились 1 581 693 россиянина. Отмечается, что у 4691 (26,5%) нового пациента недуг проходит без клинических симптомов.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы пока не планируют вводить пропускной режим.