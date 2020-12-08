В Новосибирской области продлили каникулы в школах до 17 января

https://static.news.ru/photo/0b1d076e-3973-11eb-aff7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Новосибирской области приняло решение продлить зимние каникулы для школьников до 17 января 2021 года.

Отец одного из школьников Павел Чумадевский заявил на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом, что продление каникул на одну неделю позволит более продуктивно перейти из первого полугодие во второе, после чего третья четверть в школах пройдёт штатно. Предложение было поддержано представителями Роспотребнадзора, сообщает «МК — Новосибирск».

Как писал NEWS.ru, число закрытых школ на карантин возросло до 92 двух. Об этом сообщалось в Telegram-канале Министерства просвещения «Большая перемена». В ведомстве заявили, что российская система образования столкнулась с серьёзными вызовами из-за пандемии. В настоящее время 20% школьников обучаются дистанционно.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов не исключил, что школьники перейдут на дистанционное обучение. Также обсуждается вариант продления зимних каникул для учащихся 5-х и 11-х классов.