В Новосибирской области продлили арест экс-прокурору по делу о взятке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Региональный областной суд продлил экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву арест до 14 октября. Он будет содержаться в СИЗО до конца указанного срока из-за обвинения в получении взяток на сумму в несколько миллионов рублей, пишет «Сиб.фм».

Бывший прокурор Фалилеев обвиняется в получении взяток на сумму в несколько миллионов рублей. Его арестовали 16 февраля. По версии Следственного комитета России, он брал взятки у представителя торгового центра, чтобы избавить здание от проверок. Фигурантами по делу также стали бывшие замы прокурора — Любовь Кузьменок и Андрей Турбин, — сообщает издание.

При этом сотрудники правоохранительных органов уже отпустили Турбина из-под стражи и заключили подозреваемого под домашний арест. Мера пресечения также продлится до 14 октября, на это время ему запретили пользоваться мобильным телефоном.

Ранее Владимира Фалилеева выселили из 125 квадратных метров элитного жилья в Новосибирске по решению Октябрьского районного суда. Замешанный в уголовном деле о коррупции прокурор ещё при службе пытался получить недвижимость в собственность, но ему отказывали из-за наличия земли в другом регионе.