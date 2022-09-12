В Новосибирской области подросток умер после курения электронной сигареты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бердске Новосибирской области умер 15-летний подросток после того, как покурил электронную сигарету, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По словам замглавы города Жанны Шуровой, во время прогулки с другом школьнику стало плохо и он упал, ударившись головой и потеряв сознание.

Гулял с другом и курил электронную сигарету. В какой-то момент ему стало плохо — потерял сознание, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, юношу госпитализировали в отделение реанимации, однако врачам не удалось спасти подростка. Он скончался через несколько часов. Хронических заболеваний у него не было, подросток хорошо учился в школе, а его семья считается благополучной.

Как сообщает «АиФ-Новосибирск», информацию о гибели подростка подтвердили в СУ СК РФ по региону. В Следственном комитете начали проверку после инцидента.

Ранее 12-летний подросток скончался, выкурив электронную сигарету в городе Бийске Алтайского края. Его 18-летняя сестра и 17-летняя подруга доставлены в больницу, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).