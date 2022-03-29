В Новосибирской области подписали постановление о весеннем призыве

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о весеннем призыве. Он распорядился создать областную призывную комиссию и призывные комиссии муниципальных районов и городских округов, пишет Сиб.фм.

При этом комиссии должны быть обеспечены медикаментами и необходимым медицинским оборудованием, а также медиками, персоналом и соответствующими специалистами. Проследить за выполнением поручения Травников обязал глав муниципалитетов.

Губернатор также поручил Министерству здравоохранения региона проконтролировать своевременное прибытие врачей в комиссии для работы с призывниками.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в военной спецоперации России на Украине задействованы только профессиональные военные. Призывников нет, и их участие не планируется. Он также отметил, что участие в операции резервистов и добровольцев также не рассматривается. По словам главы государства, Россия не планирует задействовать в спецоперации на Украине также и тех, кого вызывают на военные сборы.