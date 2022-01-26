В Новосибирской области отправят школьников на дистанционное обучение

В Новосибирской области власти намерены перевести учащихся школ на дистанционное обучение с 31 января из-за распространения штамма «омикрон». Глава региона Андрей Травников заявил, что соответствующее решение уже готовится местным оперативным штабом, передаёт РИА Новости.

Для сдерживания распространения инфекции готовится решение о введении всеобщего карантина для школ с ближайшего понедельника, — сказал губернатор.

Он уточнил, что карантин продлится две недели и будет дифференцированным. Младших школьников отправят на каникулы. Учащиеся средних и старших классов будут продолжать занятия удалённо. Что касается одиннадцатиклассников, то для них формой карантина будет тестирование, они, скорее всего, будут учиться очно.

Травников также отметил, что в малокомплектных школах удалёнка будет вводиться только в случаях появления в них очагов инфекции.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что дистанционное обучение в российских школах будет вводиться только при всплесках заболеваемости коронавирусом. Он также отверг предложения о замене очного режима обучения удалённым и призвал прибегать к таким мерам только в крайних случаях.