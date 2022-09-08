В Новосибирской области открыли аллею в честь погибшего главы МЧС Зиничева

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

8 сентября в Новосибирской области открыли мемориал в честь предыдущего главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего ровно год назад при спасении человека на учениях, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону. Аллею заложили еще в 2021 году, теперь ее замостили плиткой и установили на ней флагштоки.

30 яблонь и лип, посаженные в прошлом году во дворе Мошковской средней школы № 1, теперь стали частью аллеи, посвященной Герою России Евгению Зиничеву. Он погиб год назад при спасении человека. Мемориал в честь генерала армии сегодня торжественно открыли в поселке Новосибирской области, — говорится в сообщении ведомства.

Аллею заложили сотрудники МЧС, представители администрации Мошковского района и ученики кадетских классов. В этом году территорию облагородили — выложили плитку и установили флагштоки, на которых установлены российские флаги, знамена МЧС и района области. Центральную часть аллеи занимает мемориальная доска, посвященная Зиничеву.

Глава МЧС России Зиничев погиб 8 сентября на озере Лама в районе заповедного плато Путорана. Он сорвался со скалы, спасая режиссёра Александра Мельника. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России. Он награждён за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.