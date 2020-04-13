В Новосибирской области ОРВИ будут лечить как возможный коронавирус

https://static.news.ru/photo/dca24a7a-7d48-11ea-9c13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в регионе поменяют работу системы здравоохранения из-за короновируса. По его словам, теперь у врачей отношение к любому ОРВИ будет как к потенциальному случаю COVID-19.

У нас сегодня есть возможность усилить работу по выявлению и лечению заболеваний ОРВИ. Это необходимо потому, что первые признаки COVID-19 очень схожи c заболеванием обычным ОРВИ, — цитирует главу региона РИА Новости.

Травников отметил, что при первых симптомах заболевания жители региона не должны спешить в поликлинику или стационары. Надо остаться дома на самоизоляции и вызвать врача.

В Новосибирской области инфицировано коронавирусом 46 человек, из них восемь были установлены за 12 апреля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ситуация с распространением коронавируса в России уже не развивается по оптимистической траектории. Об этом заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. По её словам, число заражённых росло с тысячи до десяти тысяч человек в США за шесть дней, а в России — за 12 дней. Проблема в том, что дистанцию от 10-тысячного до 100-тысячного пациента пять стран прошли в среднем за 15–18 дней, и это страшно, считает Попович.