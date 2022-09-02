В Новосибирской области обсудили развитие системы переработки отходов На мусороперерабатывающих заводах Новосибирской области внедрят высокие технологии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проблему совершенствования системы обращения с коммунальными отходами, важной частью которой стало строительство современных мусороперерабатывающих комплексов, обсудили в Новосибирской области на заседании Общественного совета при региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, передает INFOX.ru. Участники рассмотрели вопросы контроля безопасности окружающей среды на предприятиях с помощью высоких технологий, а также установки гидроизоляционного экрана на месте размещения отходов. Также обсуждается вопрос строительства новых заводов для переработки мусора.

Планируемые объекты масштабные и сложные, это, по сути, заводы, на которых применяются высокие технологии, в первую очередь для обеспечения экологической безопасности и переработки отходов в полезные материалы, — подчеркнул председатель Общественного совета при министерстве ЖКХ и энергетики Александр Обрывко.

На заседании было заявлено о высоких стандартах экологического мониторинга на мусороперерабатывающих заводах. Для подбора лучшего места размещения на планируемых объектах проводятся геологические экспертизы, а на работающих объектах безопасность окружающей среды обеспечивается системой контроля, в которую входит постоянный контроль состояния подземных и поверхностных вод, почвы, атмосферного воздуха и растений. На местах размещения отходов будут установлены специальные гидроизоляционные экраны — их устанавливают для того, чтобы фильтрат с загрязняющими веществами не проник в почву и подземные воды. Предусмотрены и меры для уменьшения запаха.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Создание системы работы с твердыми бытовыми отходами является одной из «болевых точек» для России. По его словам, власти создали целую систему мер поддержки деятельности всех операторов на этом направлении.