В Новосибирской области частично отменят антикоронавирусные ограничения

В связи с уменьшением роста заболеваемости коронавирусом губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил подготовиться к частичной отмене антиковидных ограничений. Он предположил, что на этой неделе в регионе пройдёт пик пятой волны COVID, пишет Сиб.фм.

Очевидно, на этой неделе мы пройдём пик пятой волны. Нас уже научили предыдущие четыре волны, что очень важно как своевременно принимать решения о введении дополнительных ограничений, так и своевременно, поэтапно их снимать. Просьба к коллегам-руководителям — исходить из этой установки, готовиться к поэтапной отмене ранее введённых ограничений, — заявил Травников.

С 21 февраля в школах Новосибирской области будет отменён карантин: учащиеся пятых — восьмых классов вернутся к очному формату обучения. Также 14 февраля кончились каникулы для первоклассников.

Ранее стало известно, что глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал Роспотребнадзор дать рекомендации по полной отмене QR-кодов в регионах. По его словам, эта мера является бессмысленной и вредной, особенно на фоне недавней отмены ряда антиковидных ограничений.