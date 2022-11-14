В Новосибирской области автобус врезался в грузовик, 10 человек пострадали

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Автобус Neoplan въехал в припаркованный на обочине грузовик International под Новосибирском, пострадали 10 пассажиров, сообщает РИА Новости со ссылкой на областную ГИБДД. ДТП произошло в Новосибирском районе недалеко от Промышленно-логистического парка, когда грузовики ожидали отгрузки.

Около 07:50 (03:50 мск) автобус Neoplan <...> совершил наезд на припаркованный грузовой автомобиль International, после чего от удара грузовик столкнулся с впереди стоящим грузовым автомобилем Scania, — говорится в сообщении.

В результате происшествия госпитализированы 10 пассажиров автобуса. Всего в автобусе находились 42 человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Искитимском районе Новосибирской области 34-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser вылетела на встречную полосу и столкнулась с КамАЗом и ВАЗом. В ДТП скончалась пассажирка японского авто, а водитель ВАЗа был доставлен в больницу с травмами. Авария произошла, когда водитель Toyota выехала на встречную полосу на участке дороги, где запрещен обгон, и в результате маневра столкнулась с грузовиком.