В Новосибирской области 10 мобилизованных подали иски в суд

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В Новосибирской области с исками из-за частичной мобилизации в суды обратились 10 человек, сообщает «Сиб.фм». Известно, что два дела сейчас находятся в процессе рассмотрения судом, трое истцов отказались судиться, а еще трое получили отказы в удовлетворении исков. Еще один житель региона оспаривал факт своей годности к службе по состоянию здоровья, но суд смог доказать противоположное. В Судебном департаменте Новосибирской области добавили, что ни один из проигравших обжаловать решение суда не пытался.

В течение 2021–2022 годов мужчина не обращался за медицинской помощью в медучреждения района. Также он не обращался за медпомощью в медицинскую службу НВВКУ во время его нахождения в мобилизационном пункте, не сообщал о наличии хронических заболеваний и ходатайств о проведении в отношении него медицинского освидетельствования не заявлял, — рассказали в Судебном департаменте.

Иски по вопросам частичной мобилизации были предъявлены с 21 сентября по 28 октября 2022 года, пишет издание. Все 10 исков объединяет одна формулировка: «иски к военным комиссариатам об оспаривании решений (заключений) призывной комиссии о мобилизации».

Жители Новосибирской области ранее получили повестки по мобилизации с пометкой «До особого распоряжения». Те, кто получил такую повестку, не становятся военнослужащими, а ответственность за неявку в военкомат остаётся административной, рассказал юрист Дмитрий Смирнов. Он также уточнил, что получившие повестку «До особого распоряжения», не лишаются права выезда из страны. По его словам, фактически сейчас такая возможность еще сохраняется.