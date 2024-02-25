В Новосибирске злоумышленники «заминировали» аэропорт Толмачево

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Новосибирске злоумышленники сообщили, что аэропорт Толмачево заминирован, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, информация оказалась ложной, преступников уже разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

По информации канала, 25 февраля в третьем часу ночи на электронную почту работников аэропорта пришло тревожное сообщение, в котором анонимы утверждали, что в здании заложено взрывное устройство. Как пишет канал, территорию Толмачево проверили и не обнаружили подозрительных устройств, эвакуации не было. В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Санкт-Петербурга, который сообщил о том, что в баре на проспекте Просвещения заложена бомба. Из заведения эвакуировали 60 человек, полицейские провели проверку. Взрывчатых устройств в баре не обнаружили. Злоумышленником оказался 34-летний ранее судимый безработный житель Бугров. О мотивах мужчины ничего не известно.

До этого в петербургском аэропорту Пулково сотрудники «Уральских авиалиний» не пустили на рейс беременную женщину из-за ложных сообщений ее мужа о заминированном багаже. С борта эвакуировали 148 пассажиров и девять членов экипажа, вылет задержали на шесть часов. Жена звонившего рассказала сотрудникам, что за час до вылета поругалась по телефону с мужем, она сообщила ему, что улетает в Таджикистан к родителям. Это разозлило мужчину, и он заявил, что никуда не отпустит супругу.