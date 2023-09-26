Жительница Новосибирска выставила на продажу ребенка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Новосибирска опубликовала объявление о продаже ребенка, сообщает KP.RU. Как уточняет издание, информация о продающемся маленьком мальчике появилась на одном из сайтов объявлений. Согласно тексту и геолокации, ребенок находится в Первомайском районе города.

Безумно любит качели. Цена по запросу, — написано в описании «товара».

По информации издания, объявление размещено в разделе «животные, кошки». На прилагаемом фото изображен сидящий на качелях маленький мальчик возрастом около двух лет. Ребенок сосет соску и улыбается фотографу.

При этом, как пишет издание, опция телефонного звонка продавцу отключена, ему можно лишь написать сообщение. Возможно, объявление является чьей-то глупой шуткой, добавляет СМИ.

Ранее в июле в Ростовской области было завершено расследование уголовного дела против пяти человек, которые обвиняются в похищениях и торговле детьми. Обвиняемые под видом работников органов опеки отбирали малолетних детей у семей, находящихся в трудной материальной ситуации, преимущественно цыганских, и продавали их «новым родителям». Так, обвиняемые похитили 10-месячного мальчика у жительницы поселка Углеродский и еще двух мальчиков трех и семи лет у матери из поселка Тополевый. По версии следствия, впоследствии фигуранты продали похищенных детей в другие цыганские семьи.