В Новосибирске женщина-таксист высадила пассажиров из-за газировки

https://static.news.ru/photo/ba5ddfae-62f0-11eb-8e77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске женщина-таксист разругалась с пассажирами из-за банки с газировкой и высадила их, пообещав много неприятностей.

Инцидент был записан на видео и распространён в соцсетях. На кадрах видно, как водитель обвиняет девушек в употреблении пива. Автор ролика показывает банку с безалкогольным напитком. Но женщина-таксист осталась непреклонна — она остановила машину, выгнала клиенток и угрожала их посадить в тюрьму, потому что её сын работает следователем.

Как сообщает телеканал «360», конфликт произошёл, когда пассажирки возвращались домой с похорон. В службе поддержки такси извинились за поведение водителя и вернули деньги за поездку.

Ранее в Крыму таксист высадил московскую пару с маленьким ребёнком прямо посреди поля. Так, туристы планировали отправиться с косы Беляус в Ялту. Они попросили диспетчера прислать автомобиль с детским креслом и кондиционером, однако в прибывшем такси даже не оказалось вместительного багажника.

По их словам, весь путь таксист вёл себя по-хамски, а на просьбу убавить мощность кондиционера заявил, что «хорошо должно быть только ему». Вскоре водитель потребовал заплатить за всю поездку и заявил, что семья должна покинуть автомобиль, писал NEWS.ru.