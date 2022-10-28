В Новосибирске женщина пронесла в себе 16 свертков с наркотиками в тюрьму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ленинский районный суд Новосибирска осудил на восемь лет лишения свободы женщину, которая пронесла заключенному 16 свертков с наркотическими веществами в желудке, передает «КП-Иркутск». Общий вес свертков составил 33 г, рассказал прокурор Ленинского района Денис Петраш. По его словам, приговор женщине был вынесен несколько дней назад.

По последнему приговору, он вынесен буквально несколько дней назад. Жительница другого региона России привезла в своем желудке 16 свертков общим весом 33 грамма <...> Женщина-«контейнер» получила 8 лет. И это действительно много, — рассказал Петраш.

Прокурор уточнил, что девушки идут на подобные преступления, так как поддаются на угрозы своих возлюбленных, не осознавая при этом, что им может грозить очень большой срок.

4 августа Химкинский городской суд Московской области признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в хранении и контрабанде наркотиков. Ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере). В феврале Грайнер задержали при прохождении таможенного контроля: тогда служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых она перевозила запрещенное в России гашишное масло. В суде баскетболистка признала свою вину: она сказала, что не торгует веществом, а применяет для личного использования.