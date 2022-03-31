В Новосибирске заверили, что теплотрассам города санкции не навредят

Теплотрассам Новосибирска санкции не навредят, заявил директор новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Колмаков «МК в Новосибирске». Ограничения не затронут запланированный на лето 2022 года масштабный ремонт сетей, сообщил он.

В теплотрассах у нас, в земле, ничего импортного нет. У нас всё своё. Труба — это Челябинск, Выкса, другие производители. Железобетон весь наш, новосибирский, — сказал Колмаков.

Он добавил, что подрядчики уже заключают договоры на поставку материалов. Стали дорожать инертные материалы — песок и щебень, но это, по мнению Колмакова, «нервный всплеск». Ведь и стоимость металла пытались поднять, но передумали.

Ранее Всероссийский центр национальной строительной политики направил в кабмин предложение установить единые эталонные цены на стройматериалы. На устанавливаемые госцены будет ориентироваться рынок. Это касается цен на стройматериалы для госстроек, например школ, детсадов, больниц, спортивных объектов и других.

Также сообщалось, что за 2021 год было расторгнуто более 38 тысяч госконтрактов в сфере строительства на общую сумму более 1 трлн рублей. Основной причиной этого стал рост стоимости стройматериалов, из-за которого сметы контрактов перестали соответствовать реалиям рынка.