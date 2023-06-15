В Новосибирске застройщик прокомментировал гибель крановщицы Застройщик в Новосибирске начал внутреннее расследование по факту гибели крановщицы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Застройщик объекта в Новосибирске, где утром 15 июня на строительной площадке при падении подъемного крана погибла крановщица, начал внутреннее расследование инцидента, сообщает «МК в Новосибирске». Представители компании рассказали, что кран опрокинулся при перемещении к месту демонтажа.

Кран опрокинулся при перемещении к месту демонтажа. К тому моменту все строительные работы на площадке были завершены. По пока не выясненным причинам подъемный механизм сбил тупиковые упоры и опрокинулся. К сожалению, сотрудница подрядной организации, находящаяся в тот момент в кабине, погибла. Мы начали внутреннее расследование, — рассказали в компании.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Ранее сообщалось, что кран при падении повредил восемь автомобилей, которые были припаркованы неподалеку. Внутри крана находилась женщина 1966 года рождения, она скончалась от полученных при падении травм.

Похожий случай произошел осенью в Республике Марий Эл. Там на стройплощадке жилого дома упал подъемный кран с рабочим внутри. В результате 49-летний мужчина погиб. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.