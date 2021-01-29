В Новосибирске запретили продажу алкоголя во время незаконных протестов

https://static.news.ru/photo/c24fb2a6-6236-11eb-9a22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре Новосибирска во время предполагаемых несогласованных акций протеста запретят продажу алкоголя. Соответствующее постановление принято администрацией города.

Продажа спиртных напитков будет приостановлена 31 января и 2 февраля в период с 11:00 до 15:00 часов по местному времени. Ограничения касаются торговых объектов, расположенных в центре города, сообщается на сайте мэрии.

Кроме того, 31 января в центре Новосибирска будет временно прекращено движение транспорта и запрещена парковка. Отмечается, что решения приняты в целях обеспечения общественной безопасности.

Ранее стало известно, что сторонники оппозиционера Алексея Навального анонсировали проведение 31 января новых протестных акций в его поддержку. 2 февраля в суде будет рассматриваться вопрос о замене блогеру условного срока на реальный.

Митинги в поддержку Навального, находящегося под арестом, прошли в ряде городов России 23 января. Глава сети штабов политика утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, журналисты Reuters считают, что протестовать вышли 40 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах.

В общей сложности силовики задержали несколько тысяч протестующих по всей России. В их числе около 300 несовершеннолетних.

Как писал NEWS.ru, глава Новосибирской области Андрей Травников сравнил Навального с Моськой. Он заявил, что оппозиционер спровоцировал несанкционированные митинги, но серьёзной политической роли играть не может и в этом плане «несоизмеримо ниже» президента Владимира Путина.