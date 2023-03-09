В Новосибирске задержан поджигатель центра сбора помощи для участников СВО SHOT: поджигателем новосибирского пункта сбора гумпомощи оказался 23-летний националист

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирске задержали 23-летнего националиста Павла Олейникова, подозреваемого в поджоге в ночь на 6 марта муниципального учреждения «Активный город», где собиралась гуманитарная помощь для участников СВО, сообщает Telegram-канал SHOT. Сначала он разбил окно центра, а затем бросил в него горящую тряпку.

Известно, что Олейников прибыл в Новосибирск из Красноярска. В соцсетях он подписан на сообщества, связанные с нацизмом и национализмом. На теле молодого человека татуировки с изображением оружия, свастики и радикальными лозунгами.

Ранее он был судим по статьям о грабеже и насилии в отношении представителя власти. Теперь против него ведется разбирательство в связи с умышленным уничтожением чужого имущества.

Попытка поджога центра сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции в Советском районе Новосибирска произошла в ночь на 6 марта: сотрудники группы быстрого реагирования агентства безопасности «Гвардия» обнаружили в одном из кабинетов на первом этаже горение и разбитое стекло и оперативно потушили его. Отмечается, что вызывать пожарных сотрудники не стали, горение они смогли ликвидировать собственными силами.