В Новосибирске задержали врача за взятку от больного сифилисом мигранта

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В Новосибирске полиция задержала бывшего заведующего отделением одной из городских больниц, который принял взятку от больного венерическим заболеванием мигранта, сообщает «Сиб.фм». Медик собирался закрыть глаза на то, что приезжий был болен сифилисом, и получил за это 12 тысяч рублей.

За эти денежные средства обвиняемый выдал ему справку об отсутствии заболеваний, которая необходима для получения патента для трудоустройства. <...> Сразу после совершения преступлений обвиняемый был разоблачен сотрудниками полиции. В настоящее время он уволен из лечебного учреждения, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В отношении бывшего врача было заведено уголовное дело по двум статьям УК РФ — по ч. 3 ст. 290 (получение взятки за незаконное бездействие) и по ч. 1 ст. 292 (служебный подлог). Только за один эпизод осужденному грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий обязать граждан, занимающих государственные должности субъектов РФ, сообщать в прокуратуру и другие уполномоченные органы о случаях склонения к коррупции. На это чиновникам отводится пять дней с момента поступления предложения.