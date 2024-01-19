Центральные улицы Ростова-на-Дону частично остались без света, сообщили в Акционером обществе «Донэнерго». Как отмечается, с перебоями столкнулись жители одиннадцати улиц. Причиной случившегося стало технологического нарушение в сети. Восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов.