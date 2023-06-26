В Новосибирске возобновил работу центр ЧВК «Вагнер»

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Центр ЧВК «Вагнер» в Новосибирске возобновил набор людей в частную военную компанию, сообщил ТАСС сотрудник центра. Как отмечается, на входе в центр вновь повесили рекламные плакаты. 24 июня баннеры были сняты и центр тогда же прекратил работу.

Набор идет, — сказал сотрудник центра.

26 июня издание «Верстка» со ссылкой на источники сообщило, что в Белоруссии началось строительство полевых лагерей для бойцов ЧВК «Вагнер». По их словам, лагери развернутся в Могилевской области, в 200 км от границы с Украиной. Первый подобный городок расположится недалеко от населенного пункта Осиповичи.

По его словам, общая площадь лашеря составит 24 тысячи кв. м., всего там смогут разместиться восемь тысяч человек.

Другой источник «Верстки», близкий к властям Могилевской области, подчеркнул, что распоряжение о строительстве лагеря для бойцов ЧВК в регионе было дано уже давно.

Информацию о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» рассчитывают пересечь границу с Белоруссией, сообщили их родственники. По предварительной информации, из России уедет лишь часть бойцов.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны усилили контроль на границе с Белоруссией после решения об отправке связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина в эту республику.