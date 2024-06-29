В Новосибирске водитель ублажал себя на остановке на глазах у людей Онаниста на каршеринговом авто заметили в центре Новосибирска

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Житель Новосибирска решил помастурбировать прямо в центре города средь бела дня, пишет Telegram-канал «Новосибирск № 1». Очевидцы рассказали, что инцидент произошел на автобусной остановке на Красном проспекте. Они предположили, что мужчина специально выбрал людное место, чтобы его заметили как можно больше людей.

Жителей Новосибирска «шоу» онаниста шокировало. Отмечается, что от реакции горожан он мог получить дополнительное удовольствие. Вызвали ли очевидцы полицию, пока неизвестно.

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