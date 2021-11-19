В Новосибирске ветеринара избили из-за смерти кота после кастрации
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
17:33, 19 ноября 2021
Фото: unsplash.com
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Хозяйка кота избила врача ветеринарной клиники в Новосибирске после того, как её питомец умер после кастрации. Женщина убеждена, что врачи допустили ошибку, повлёкшую за собой смерть животного. По мнению женщины, медики не обратили внимание на её слова о том, что она кормила кота незадолго до операции, что категорически запрещено делать, передаёт Сиб.фм.
Сейчас доктор и администратор не могут выйти на смену, так как находятся в состоянии стресса и испытывают чувство незащищённости, с ушибами и ещё неизвестными последствиями данного инцидента, — рассказала представитель клиники Елена Хребтова.
Администрация клиники не согласна с утверждениями хозяйки кота. Медики считают, что женщина заявила о кормлении кота «с утра», а не «час назад». Более того, её питомца не тошнило во время операции, значит, причина смерти животного заключается в проблемах со здоровьем, о которых врачи не знали.
Поэтому перед операцией рекомендуют проводить дообследования состояния животного. И с серьёзными патологиями делают операции, но ветеринар хотя бы знает, в каком моменте быть аккуратным, чтобы избежать трагических последствий, — пояснила Хребтова.
Она добавила, что за обследования нужно платить, тогда как хозяйка кота «решила сэкономить».
Ранее ветеринар сервиса «СберЗдоровье» назвал симптомы коронавируса у домашних животных. По его словам, стоит озаботиться здоровьем питомца, если у него есть кашель, выделения из носа, сонливость и затруднённое дыхание.