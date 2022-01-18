В Новосибирске уборщица написала заявление в полицию на девятиклассника

Уборщица одной из школ Новосибирска Ольга Орлова (имя изменено) «в сердцах» написала заявление в полицию на девятиклассника, который спрятал её швабру и пнул мешок с мусором. По словам женщины, за год работы в школе она ни разу не встречала столь унизительного отношения к себе, пишет «КП-Новосибирск».

Я буквально на минуту отошла, возвращаюсь, а швабры нет. И рядом стоит этот Костя (имя изменено) из девятого класса, ухмыляется. Как дикарь какой-то себя ведёт. Видимо, повыпендриваться захотел перед четвероклассниками, которые были с ним, — пожаловалась Орлова.

Она нашла швабру за дверью и продолжила уборку, однако когда женщина выносила мусор, девятиклассник пнул по мешку, поиздевался над уборщицей, а потом «отскочил, как зверёныш». Орлова написала заявление в полицию, сейчас по этому поводу проводится проверка. При этом уборщица предположила, что мальчику нужна помощь сотрудников органов опеки из-за непростой ситуации в семье.

На самом деле у этого мальчика ситуация непростая. Он живёт в квартире со старшим и младшим братьями, мама то находится с ними, то нет. Ему помощь нужна! Пусть вмешаются органы опеки, — резюмировала она.

Ранее в одной из школ Ленинска-Кузнецкого педагог начала кричать на ученика из-за отказа последнего снять наушники на уроке. Инцидент попал на видео.