В Новосибирске суд арестовал имущество главы областного ЖКХ Суд арестовал имущество главы новосибирского ЖКХ Архипова на 14 млн рублей

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press/Global Look Press

Прокуратура Новосибирской области в своем официальном Telеgram-канале сообщила об аресте имущества регионального министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова на 14 млн рублей. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями,

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска Центральный районный суд г. Новосибирска ходатайство следователя удовлетворил и санкционировал арест имущества обвиняемого, — говорится в публикации ведомства.

В марте 2024 года Денис Архипов был задержан и помещен под стражу по делу о злоупотреблении полномочиями, связанному с банкротством ООО «Экология-Новосибирск». Следствие считает, что он не истребовал 220 млн рублей по банковской гарантии в пользу бюджета области, когда компания не исполнила свои обязательства по соглашению. Архипов своей вины не признает.

В середине марта арбитражный суд Нижегородской области наложил арест на имущество акционера и исполнительного директора Freedom Holding Corp Тимура Турлова. Он проходит ответчиком по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Решение об аресте было принято, чтобы обеспечить взыскание убытков в пользу признанного банкротом банка «Ассоциация».