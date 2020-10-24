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В Новосибирске спасли застрявшего в мусоропроводе мужчину

12:58, 24 октября 2020

Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) в Новосибирске вызволили из мусоропровода застрявшего там 34-летнего мужчину.

Инцидент произошёл в одном из жилых домов по улице Пархоменко. О мужчине, который забрался в мусоропровод на уровне первого этажа и не может самостоятельно вылезти оттуда, спасателей известили местные жители.

Прибывшие на место сотрудники МАСС освободили его, взломав замок в помещение, куда попадает мусор. По словам мужчины, он уронил в мусоропровод паспорт и полез туда, чтобы достать документ, сообщается на странице службы в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее NEWS.ru писал, что многоквартирные дома в России в будущем могут начать строить без мусоропроводов. Такую возможность рассмотрит Минстрой. Данная инициатива появилась в дорожной карте по внедрению раздельного накопления и сбора твёрдых коммунальных отходов.

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