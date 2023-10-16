Девушка ублажила парня на качелях в парке и попала на видео В Новосибирске сняли на видео девушку, ублажавшую парня на качелях в парке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одном из районов Новосибирска девушка ублажала молодого человека на качелях в парке. Произошедшее попало на видео, которое опубликовали в Сети. Ролик распространился в местных Telegram-каналах и вызвал критику со стороны жителей города.

На опубликованном видео запечатлена пара, молодые люди сели на качели и уединились. Некоторые пользователи написали, что инцидент произошел не в Новосибирске, а в Барнауле.

Летом в подмосковных Химках мужчина и женщина занялись сексом в парке на глазах у прохожих и попали на видео. На кадрах видно, что влюбленные дали волю чувствам в зоне отдыха, расположенной на набережной у воды.

В августе в одном из скверов Москвы пара решила заняться сексом, однако во время полового акта женщина умерла. Как рассказал 39-летний уроженец Украины, он познакомился с девушкой ночью. Пара сидела на лавке, выпивала, разговаривала несколько часов подряд, после чего мужчина предложил спутнице заняться сексом — для полового акта они выбрали поляну под деревом.