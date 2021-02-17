В Новосибирске снежный фонтан засыпал салон трамвая

https://static.news.ru/photo/09a67122-712c-11eb-833a-96000091f725_660.jpg Фото: tram_nsk/vk.com

Сугробами жителей Новосибирска удивить сложно, однако нынешней зиме это удалось. Снега на улицах города так много, что один из трамваев даже не смог закрыть двери и продолжил движение. В результате в салоне транспортного средства можно было уже лепить снежную бабу, и водителю пришлось остановиться и попросить пассажиров пересесть в другой трамвай. Очевидцы сняли на видео последствия сильного снегопада и опубликовали ролик в соцсетях.

Вагон проехал от Ленинского трамвайного депо до улицы Вертковской. В это время водитель трамвая по громкоговорителю пытался объяснить пассажирам, что происходит. По его словам, двери в салоне не закрывались из-за снега, — сообщается в паблике «ВКонтакте» «АСТ-54».

Местные жители в комментариях отмечают, что такого обилия снега на улицах не видели даже они, и отметили, что накануне была сильная метель.

Снегопады на этой неделе обрушились и на российскую столицу. Последствия теперь устраняют коммунальщики, а Москва периодически встаёт в десятибалльные пробки. Некоторым и вовсе не удаётся извлечь своё авто из-под сугробов. На помощь всем, кто столкнулся с подобной проблемой, пришёл президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин и дал несколько советов, как можно скорее выкопать автомобили из-под снега, сообщал NEWS.ru.