В Новосибирске скончался школьник, на которого с высоты упала девушка

Фото: Соцсети

17-летний житель Новосибирска скончался в больнице, куда был госпитализирован после того, как в центре города с высоты многоэтажного дома на него упала девушка, сообщает портал NGS.ru. В Минздраве региона подтвердили, что девушка скончалась на месте, а школьник был доставлен с травмами в реанимацию. После падения молодой человек оставался живым, передают очевидцы.

Человек, которого сбили, очень бледный лежал, минут 10 вообще не шевелился, потом начал двигаться. Пытался встать, но ему сказали: «Не вставай, не вставай, лежи, не надо шевелиться!» Скорая приехала, его сразу в машину положили. Потом нам полицейские сказали, что это мальчик, — рассказывает очевидец происшествия Евгения, которая находилась примерно в пяти метрах от места падения.

Также Евгения со ссылкой на слова полицейского сообщила, что в доме, из которого выпала девушка, был взломан ход на чердак, на чердаке найден телефон.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах под окнами жилого дома обнаружили тела 25-летней девушки и ее двухмесячного ребенка. По одной из версий, у девушки могла быть послеродовая депрессия. У отца семейства на фоне произошедшего случился нервный срыв.