В Новосибирске школьники искупались в автобусе и попали на видео Mash Siberia: в Новосибирске дети искупались в фонтане залившей автобус воды

Фото: Константин Кокошкин/NEWS.ru

В Новосибирске школьники искупались в автобусе, в котором прямо из-под сиденья забил фонтан из-за дождя, передает Telegram-канал Mash Siberia. На опубликованном каналом видео показано, как у образовавшегося источника воды собрались несколько подростков, которые смеются и трогают воду.

В понедельник, 17 июня, жители микрорайона Новые Котельники в Москве столкнулись с затоплением придомовой территории. Люди не могут добиться ремонта единственной доступной дороги, которую они используют для парковки, а также для прохода к гаражам и территории отдыха на карьере. Горожане получают отказы уже четыре года. На опубликованных кадрах видно, как через дорогу рядом с многоэтажными домами безостановочно течет бурный ручей.

До этого дептранс Москвы сообщил о затоплении путей на станции «Багратионовская» из-за мощного ливня. Непогода привела к временной остановке движения между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» на Филевской линии столичного метрополитена. На опубликованных кадрах видно, что после дождя рельсы оказались под водой.

Кроме того, 13 июня 10 жителям Москвы потребовалась помощь из-за ливня, затопившего несколько автобусов и легковушек. Спасатели помогли пассажирам выбраться.