В Новосибирске школьник напал на учительницу из-за электронной сигареты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одной из школ Новосибирска пятиклассник напал на учительницу после того, как та отобрала у него электронную сигарету, передает KP.RU. Вину мальчика в разговоре с журналистами также подтвердила его мать. По имеющейся информации, конфликт в классе дошел до того, что в него пришлось вмешаться сотрудникам Росгвардии.

По словам одноклассников, участник ссоры начал курить прямо во время урока. За этим занятием его застал учитель физкультуры. Педагог отобрал у ребенка электронную сигарету и передал ее классной руководительнице. Последняя пригласила школьника на разговор с завучем при личном присутствии.

Уже в кабинете мальчик набросился на учителей. В итоге охраннику пришлось вызвать сотрудников Росгвардии. Позже в образовательное учреждение вызвали мать мальчика.

Ранее подросток в школе села Асово Березовского муниципального округа в Пермском крае напал с ножом на другого ученика. Как сообщалось в Telegram-канале регионального управления СК РФ, по данному факту было возбуждено уголовное дело. По данным Telegram-канала SHOT, нападавший хотел перерезать весь класс и оставить в живых только тех, кто ему нравился больше всего. По данным журналистов, школьник был аутсайдером, ребята не хотели с ним дружить. Он успел напасть только на одного — несколько раз ударил со спины 13-летнего мальчика, остальные убежали.