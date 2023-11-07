В Новосибирске расследуют уголовное дело о покушении на убийство вилами

В Новосибирске расследуют уголовное дело о покушении на убийство, орудием преступления стали вилы, которые злоумышленник воткнул в голову 54-летнему оппоненту, передает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном СК РФ. Конфликт между мужчинами произошел 3 ноября на парковке. Спасателям пришлось распиливать и разъединять зубья сельскохозяйственных вил, которые прошли «сквозь всю голову».

Заельцовским межрайонным следственным отделом города Новосибирск следственного управления СК РФ по Новосибирской области расследуется уголовное дело по покушению на убийство, — сообщила представитель следственного управления.

В ведомстве добавили, что подозреваемому довести умысел на убийство не удалось благодаря вовремя оказанной потерпевшему помощи. Обвиняемому в покушении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

После операции спасатели и хирурги назвали случай извлечения зубьев вил из головы пострадавшего «особым и уникальным». По их словам, потребовались высокий уровень профессионализма и «ювелирная» точность действий.

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