В Новосибирске пытались поджечь центр сбора гумпомощи для участников СВО

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Неизвестные пытались поджечь Центр сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции в Советском районе Новосибирска в ночь на 6 марта, сообщается на сайте агентства безопасности «Гвардия». Сотрудники группы быстрого реагирования обнаружили горение на первом этаже муниципального ресурсного центра «Активный город» и оперативно потушили его.

В 03.26 (23.26 мск 5 марта) в дежурную часть агентства безопасности «Гвардия» сигнал тревоги поступил из административного здания, расположенного на улице Новоморская в Советском районе. Прибывшие на вызов бойцы ГБР-2 обнаружили в одном из кабинетов на первом этаже горение и разбитое стекло, — сказано в сообщении.

Отмечается, что вызывать пожарных сотрудники не стали, горение они смогли ликвидировать собственными силами. В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что заявок о пожаре по этому адресу не поступало.

Ранее Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал жителя Белгородской области Юрия Хомченко, обвиняемого в поджоге общежития в центре столицы, где погибли семь человек. По данным Telegram-канала SHOT, мужчина незаконно жил в квартире, постоянно конфликтовал с соседями и после очередной ссоры поджег строительный мусор рядом с их квартирой.