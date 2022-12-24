В Новосибирске пьяные мужчины в военной форме разгромили салон оптики

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В Новосибирске пьяные мужчины в военной форме разгромили салон оптики, фотографии и кадры с места появились во «ВКонтакте». Как сообщили очевидцы, молодые люди также напали на сотрудника магазина.

Инцидент произошел накануне около 16:00. Двое мужчин обратились в салон оптики на Маркса, 25, и попросили пакет, чтобы положить туда алкоголь. Однако пока сотрудники помогали упаковать все одному мужчине, другой упал на детский стул, сломав его, и проломил головой стойку для очков.

Мы просили их оплатить — послали нас подальше, начали наезжать. Мы решили закрыть их в салоне и не выпускать, ждали полицию 30 минут, и эти 30 минут были адовыми, — написала сотрудница магазина.

Пользователи Сети осудили мужчин, однако нашлись и те, кто за них заступился. Вставшие на сторону злоумышленников усмотрели в действиях сотрудников салона незаконное удержание.

Ранее пять человек получили ножевые ранения в результате нападения мужчины в торговом центре города Ассаго под Миланом. Их госпитализировали, состояние троих оценивалось как тяжелое. Полиция сумела задержать нападавшего, в правоохранительных органах случившееся расценили как теракт.