В Новосибирске проверят мать, избившую дочь в больнице

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске полиция организовала проверку по факту публикации в интернете видеозаписи, на которой мать избивает дочь в больнице. В ГУ МВД России по региону уточнили «КП — Новосибирск», что никаких заявлений об инциденте до этого не поступало. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Заявлений в полицию ранее не поступало. Информация по факту публикации зарегистрирована сотрудниками полиции в установленном порядке. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются, — рассказали в ведомстве.

Видео было снято одной из пациенток в Детской городской клинической больнице № 1 по улице Вертковского. Женщина отлупила малолетнюю дочь на глазах у других госпитализированных, после чего бросила ребенка на кровать.

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