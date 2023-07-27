В Новосибирске на Бердском шоссе в районе станции Сеятель произошло ДТП с участием 69-летнего велосипедиста, сообщает Telegram-канал «Новосибирск № 1». По информации канала, виновником стал водитель автомобиля марки Hyundai. В результате столкновения велосипедист погиб.
По информации канала, автомобилист резко перестроился в соседний ряд и сбил мужчину. На фото с места событий видно, что рама велосипеда сломана, на ней осталось единственное погнутое колесо.
На месте работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь.
Ранее в Москве на Новорязанском произошло массовое ДТП с участием пяти автомобиле. ДТП затруднило движение в сторону области.
До этого в Москве произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. По информации московской прокуратуры, байк столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115 на пересечении улиц Совхозной и Краснодарской. Владелец легковушки не уступил дорогу мотоциклу при повороте налево. В результате аварии погибла 38-летняя пассажирка двухколесного транспорта. Травмы получил водитель байка, его доставили в больницу.