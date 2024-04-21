В Новосибирске произошел пожар в многоквартирном доме

Фото: МЧС России

В Новосибирске сотрудники местного управления МЧС России с ночи тушат пожар в многоквартирном доме в Центральном районе города, сообщила пресс-служба ведомства. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение утеплителя. Огонь распространился на фасад здания и кровлю на площади 900 квадратных метров. К утру пожар был локализован, а затем ликвидировали и открытое горение.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту вызова из дома самостоятельно эвакуировались 40 человек. Звеном ГДЗС (Газодымозащитной службы. — NEWS.ru) спасен один человек. Пострадавших нет, — говорится в публикации МЧС.

Сейчас на месте работают 121 человек и 32 единицы техники. Из них от МЧС 85 человек и 22 единицы техники.

При пожаре в 16-этажном жилом доме в Стамбуле 2 апреля погибли 25 человек. Состояние троих из них оценивалось как тяжелое. Возгорание началось на первом этаже здания в помещении, где располагался ночной клуб. Там проводился ремонт и как минимум 15 погибших были рабочими.

Ранее крупный пожар произошел на промышленной площадке Уралмашзавода в Екатеринбурге, огонь охватил 4500 квадратных метров. Известно, что кровля обрушилась на 300 квадратных метрах. На месте работали 64 специалиста и 22 единицы техники.

До этого возгорание произошло в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана. Загорелась кровля здания. В оперативных службах передавали, что из вуза эвакуировали людей. На место происшествия оперативно прибыли пожарные.