В Новосибирске продлили арест экс-прокурору по делу о коррупции В Новосибирске продлили арест экс-прокурору Фалилееву по делу о коррупции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дзержинский районный суд города Новосибирска продлил обвиняемому в коррупции экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву срок содержания под арестом до января 2023 года, передает «Сиб.фм» со ссылкой на сообщение регионального управления судебного департамента. По данным следствия, Фалилеев получал взятки в особо крупном размере от одного из местных предпринимателей, которому он покровительствовал и помогал избегать проверок.

Постановлением Дзержинского районного суда г. Новосибирска от 10 октября 2022 года продлен срок содержания под стражей в отношении Фалилеева В. А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 14 января 2023 года, — сообщили в ведомстве.

Известно, что общая сумма взяток, полученных Фалилеевым, составила несколько миллионов рублей. Экс-прокурор был задержан 16 февраля 2022 года.

Ранее Фалилееву уже продлевали срок ареста. В августе региональный областной суд продлил экс-прокурору арест до 14 октября. Сообщалось, что до конца указанного срока он будет содержаться в СИЗО. При этом сотрудники правоохранительных органов отпустили обвиняемого заместителя Фалилеева Андрея Турбина из-под стражи и заключили его под домашний арест. Мера пресечения также продлится до 14 октября, на это время ему запретили пользоваться мобильным телефоном.