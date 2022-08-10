В Новосибирске предсказали подорожание строительства Ледовой арены на 30%

Фото: ПИ «АРЕНА»

Стоимость строительства Ледовой арены в Новосибирске может вырасти на 25-30% от изначальной цены, сообщил и. о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. По его словам, подорожание связано со срывом ряда поставок оборудования, сейчас ведутся работы по импортозамещению необходимых материалов, пишет АБН.

Цену сейчас не назову, так как продолжается корректировка проектно-сметной документации. Это связано со срывом поставок ряда оборудования. Ведутся корректировки в сторону импортозамещения, — подчеркнул Колмаков.

Он уточнил, что несмотря на западные санкции в Новосибирск уже доставили машины для заливки льда из Германии, и амортизирующие борта из Финляндии. Колмаков подчеркнул, что ему удалось решить проблемы с поставками на фоне антироссийских ограничений. В настоящее время близятся к завершению работы по отделке и наладке оборудования.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что в Санкт-Петербурге будет произведена масштабная работа по усовершенствованию метрополитена. Согласно проекту, в Петербурге построят 89 новых станций метро, а также увеличат протяженность линий на 138 километров. Губернатор добавил, что в плане предусмотрено строительство трамвайных линий с новой системой безопасности, которая сможет автоматически распознавать препятствие на пути и останавливать состав.