В Новосибирске полыхает склад с горючими материалами

Фото: t.me/mchs_official*

Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в Новосибирске, сообщает МЧС России. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 55 специалистов ведомства и 16 единиц техники.

Отмечается, что огонь охватил кровлю строения на улице Оловозаводской в Кировском районе. Пожар удалось локализовать на площади 2450 квадратных метров.

1 июня пожар вспыхнул на деревообрабатывающем предприятии в селе Сергеиха Владимирской области. Огнем были охвачены второй этаж и крыша на площади 2,5 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, сообщение о возгорании на улице Карла Либкнехта поступило в 16:30. Прибывшие на место спасатели бросили свои силы на тушение горящего здания. Им удалось не допустить распространения огня и локализовать пожар.

До этого пожар вспыхнул в находящемся на реконструкции двухэтажном здании на Люсиновской улице в Москве. Огонь охватил кровлю постройки. Изначально площадь возгорания составила 100 квадратных метров, позднее она увеличилась до 300 квадратных метров. На опубликованных кадрах видно открытое пламя на крыше горящего здания, над ним поднялся столб серого дыма. В ликвидации возгорания были задействованы по меньшей мере девять пожарных машин.