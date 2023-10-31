В Новосибирске поймали пытавшегося убить медсестру пациента психбольницы СК: в Новосибирске арестовали пациента психбольницы за попытку убить медсестру

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирске поймали пациента психиатрической лечебницы, который на прошлой неделе совершил нападение на медсестру и сбежал, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону. Задержанного мужчину суд отправил под стражу на два месяца.

По информации СК, вечером 26 октября пациент медучреждения, находящийся на лечении в связи с алкогольной зависимостью, потребовал у медработника сотовый телефон. Женщина не разрешила сделать звонок, после чего он напал на нее и избил.

Довести умысел на убийство фигуранту по делу не удалось, так как сотрудники больницы пресекли его действия и 45-летней женщине вовремя была оказана квалифицированная медицинская помощь, — заявили в ведомстве.

Как отметили в прокуратуре Новосибирской области, пока женщине оказывали первую помощь, подозреваемый выпрыгнул в окно и сбежал. Потом его задержали сотрудники правоохранительных органов. Пострадавшую медсестру доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в Санкт-Петербурге сбежал психбольной рецидивист, которого везли на принудительное лечение. Признанный невменяемым мужчина был осужден за многочисленные кражи и связанные с наркотиками преступления.