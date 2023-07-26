В Новосибирске отвалившаяся дверь автобуса травмировала женщину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске у пассажирского автобуса отвалилась дверь, в результате была травмирована женщина, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на публикации горожан в социальных сетях. Как уточняется, дверь выпала у микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 14.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, инцидент произошел днем в среду, 26 июля, на улице Фадеева, на остановке «Магазин Маяк». Отвалившаяся дверь прищемила женщине руку.

Издание пишет, что травмированной пассажирке оказали помощь врачи скорой помощи, оперативно прибывшие на место происшествия.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших при столкновении легкового автомобиля и автобуса в Нижегородской области. Среди пострадавших один ребенок. ДТП произошло в Балахнинском м. о. недалеко от поворота на Дзержинск, столкнулись легковой автомобиль и автобус, следовавший по маршруту Заволжье — Дзержинск. Пострадавшие, в том числе водитель автобуса, были направлены на амбулаторное лечение. Кроме того, спасателям пришлось деблокировать водителя легкового автомобиля.

Между тем в Москве на улице Кировоградской машина марки Daewoo вылетела с дороги и врезалась в остановку. Авария произошла в результате столкновения с автомобилем Audi. Пострадала женщина, она госпитализирована.